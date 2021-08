Milano: Sala, possiamo ragionare su singoli problemi piste ciclabili, non su disegno lungo termine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Possiamo ragionare su singole problematiche delle piste ciclabili, ma non sul disegno di lungo termine. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando con i giornalisti, a margine di un incontro elettorale in zona Chiesa Rossa a Milano, le critiche mosse in un'intervista rilasciata oggi al Corriere della sera, dall'ex campione di ciclismo, Gianni Bugno, candidato con la lista dei riformisti che appoggia Giuseppe Sala. "Noi ascoltiamo le critiche degli altri, figuriamoci se non ascoltiamo quelle di chi sta con noi – ha detto Sala - Sulle piste ciclabili non posso e non voglio mettere in discussione il disegno di lungo termine". "Se nel percorso per approntare le piste ciclabili si può fare qualche errore ci può anche stare – ha sottolineato il sindaco - però tutte le grandi città si stanno dotando di piste ciclabili. Sono disponibilissimo a ragionare su singole problematiche, in corso Buenos Aires stiamo già intervenendo in questi giorni, d'altro canto il punto era che con la pandemia i mezzi pubblici avevano limiti di capienza e anche poco apprezzati dai cittadini che avevano paura, abbiamo pensato che anche la mobilità della bicicletta potesse essere una soluzione. Giusto o sbagliato abbiamo fatto così". "Mi pare che tutto continui a ridursi a Buenos Aires, se dobbiamo parlare di Buenos Aires vuol dire che Milano non ha tutti questi problemi", ha concluso. (Rem)