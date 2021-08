Milano 2021: Sala, per incontri aspettiamo 3 settembre per vedere chi si candida davvero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aspettiamo il 3 settembre di vedere chi si candida davvero, poi sono disposto a tre confronti, purché ci siano tutti gli altri candidati. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando con i giornalisti, a margine di un incontro elettorale in zona Chiesa Rossa, degli incontri elettorali con gli altri candidati. "Innanzitutto voglio aspettare il 3 settembre per vedere chi si presenta, tra le intenzioni e la raccolta delle firme ci può essere differenza - ha spiegato - poi posso pensare di fare tre confronti perché nel frattempo devo fare anche il sindaco, a condizione che ci siano tutti. Quello che posso dire sui temi, quello che vogliono gli altri, sui luoghi e gli organizzatori quelli che vogliono gli altri. Quindi decidano loro, per me va bene tutto". (Rem)