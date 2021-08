Roma: controlli Polfer, 3 mila persone identificate nell'ultima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno cercato di confondersi fra i viaggiatori in procinto di salire sulla metro, poi posizionandosi dietro le spalle di una signora le hanno asportato il portafogli. E' successo ieri mattina sulla banchina della metro A alla stazione Termini, direzione Battistini. Le due borseggiatrici, due ragazze di 21 e 26 anni, non hanno fatto tuttavia i conti con la presenza degli agenti del commissariato Viminale e delle guardie giurate in servizio di vigilanza. Accortisi del furto, infatti, il personale di vigilanza lo ha segnalato immediatamente agli agenti presenti che altrettanto velocemente hanno proceduto all'arresto di O.E. e A.A.P. Diffuso tramite altoparlanti, all'interno delle vetture interessate, il messaggio dell'avvenuto furto, la vittima si è presentata presso gli uffici del commissariato Viminale, e ha potuto riavere i soldi, 140 euro, la carta di credito e i suoi effetti personali. Le due ragazze, già gravate da un divieto di dimora nel comune di Roma e da precedenti di polizia, sono state messe a disposizione dell'autorità giudiziaria. (segue) (Rer)