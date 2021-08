Roma: controlli Polfer, 3 mila persone identificate nell'ultima settimana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E sempre nella giornata di ieri, gli agenti della Polfer, nel corso dei consueti servizi di controllo all'interno dello scalo ferroviario, hanno proceduto al fermo di Polizia giudiziaria nei confronti di due stranieri, identificati per Y.S. e M.M., entrambi somali, con precedenti di polizia, rispettivamente di 26 e 33 anni. I due, senza una fissa dimora, sono stati riconosciuti ed indicati ai poliziotti da due diverse vittime quali autori di rapina commessa nei loro confronti in diverse circostanze compiute con la complicità di altre persone al momento rimaste ignote. La prima, commessa il 16 agosto scorso nei pressi del piazzale delle Crociate e l'altra il 26 agosto in viale Pretoriano. Entrambe le vittime, derubate dei loro averi, erano state minacciate e poi percosse dai due fermati; la prima vittima, colpita con calci e pugni e con l'utilizzo di un bastone aveva riportato 40 giorni di prognosi per le lesioni subite. La seconda invece oltre alle percosse era stata minacciata con un coltello. (segue) (Rer)