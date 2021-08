Roma: controlli Polfer, 3 mila persone identificate nell'ultima settimana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I servizi ad "Alto Impatto" interforze, presso lo scalo ferroviario romano e al Colosseo così come stabilito in sede di Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica e pianificato in sede di Tavolo tecnico dal questore di Roma, proseguiranno con l'obiettivo di fronteggiare situazioni di degrado urbano che possono inficiare il senso di sicurezza dei cittadini e di colpire target precisi, già individuati e monitorati nel corso dei vari servizi ordinari posti in atto nella medesima area da varie settimane, quali lo spaccio di sostanze stupefacenti, il controllo degli esercizi commerciali e gli stranieri irregolari sul territorio presenti in loco. Solo negli ultimi 6 giorni nell'area della Stazione Termini e del Colosseo sono state identificate 3.185 persone; 150 i controlli presso gli esercizi commerciali con 20 sanzioni amministrative e 30 le persone segnalate all'autorità giudiziaria tra denunciati ed arrestati. Inoltre, come avvenuto il 4 agosto scorso, sono in programma analoghe operazioni straordinarie di ordine e sicurezza pubblica nell'area della Stazione Termini ed Esquilino, con un significativo dispositivo interforze, costituito da equipaggi della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della polizia Roma Capitale. (Rer)