Filippine: Duterte estende restrizioni anti-Covid nella regione della capitale

- Il presidente delle Filippine, Rodrigo Duterte, ha esteso le restrizioni per il contenimento della pandemia di Covid-19 nella regione della capitale Manila e in diverse altre province. Lo ha annunciato il suo portavoce Harry Roque, secondo cui le misure del secondo livello più alto di allerta resteranno in vigore fino al prossimo 7 settembre. Le restrizioni proibiscono il consumo di pasti all’interno dei ristoranti, i servizi di cura del corpo e le attività religiose. Diversi esercizi economici possono tuttavia continuare a operare con una capacità massima del 50 per cento. La regione della capitale, della quale fanno parte 16 città e nella quale abitano oltre 13 milioni di persone, è epicentro della pandemia nelle Filippine: qui si è registrato un terzo degli 1,91 milioni di casi e dei 32.841 decessi confermati a livello nazionale. (segue) (Fim)