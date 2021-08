Medio Oriente: ministri degli Esteri di Iran e Turchia in Iraq per vertice Baghdad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran e la Turchia hanno inviato in Iraq i loro ministri degli Esteri, rispettivamente Hossein Amir-Abdollahian e Mevlut Cavusoglu, per partecipare alla conferenza di Baghdad per la cooperazione e il partenariato. Lo riferiscono i rispettivi dicasteri degli Affari esteri, spiegando che i due capi della diplomazia sono stati ricevuti separatamente dal ministro degli Esteri di Baghdad, Fuad Hussein. Per il ministro di Teheran si tratta del primo viaggio all’estero dopo la recente nomina. Prima di partire per Baghdad, Amir-Abdollahian ha detto che l’Iran accoglie con favore l’iniziativa irachena, sottolineando che anche la Siria è un importante vicino dell’Iraq e che per questo motivo avrebbe dovuto essere invitata. Il vertice dovrebbe iniziare tra poco alla presenza di diversi leader arabi, come il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi, il re della Giordania, Abdullah II, lo sceicco Mohammed bin Rashid al Maktoum, vicepresidente, primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e sovrano di Dubai, e l’emiro del Qatar, sceicco Tamim bin Hamad al Thani. Oltre a Giordania, Egitto, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Iran e Francia, parteciperanno anche rappresentati di Lega Araba, Consiglio di cooperazione del Golfo e Organizzazione per la cooperazione islamica. L'evento è teso a ripristinare il ruolo politico ed economico regionale dell'Iraq e ad avviare una serie progetti regionali a beneficio dei Paesi partecipanti, ha dichiarato alla stampa il primo ministro iracheno Khadimi. (Irb)