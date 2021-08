Roma: assessore Urbanistica, approvato progetto definitivo per area via dei Lucani a San Lorenzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un edificio destinato a centro servizi - aggiunge Montuori - con fronte principale lungo Viale dello Scalo San Lorenzo, ambienti destinati ad ospitare artigianato di servizio e studi d’artista, spazi culturali; un parco pubblico con giochi per bambini aree verdi e spazi pedonali. E’ un progetto fondamentale che afferma vari principi: dai principi costituzionali sui limiti della proprietà privata ai principi di sviluppo equilibrato del territorio che deve poter fornire servizi a tutti i cittadini, magari raggiungibili a piedi e magari - prosegue l'assessore - come tutti dicono ma pochi fanno, in quindici minuti. E’ un progetto civico che immagina che un bambino possa uscire da solo di casa e andare a svolgere attività sportive o a incontrare gli amici senza dover attraversare la città e nel farlo possa prendere anche coscienza del suo essere cittadino in uno spazio urbano, non un utente, non un fruitore ma una persona che con i suoi comportamenti interagisce con altri nello spazio della città e nel farlo cresce come cittadino consapevole dei suoi diritti e dei suoi doveri. E’ un progetto che immagina spazi fruibili nell’arco dell’intera giornata, da giovani, anziani, da chi esce dall’ufficio, da chi abita e da chi lavora. E’ un progetto che si confronta con le trasformazioni avvenute negli ultimi anni nel quartiere e con quelle in corso", conclude Montuori. (Rer)