Afghanistan: Moles, grazie a tutti i nostri uomini

- Giuseppe Moles, sottosegretario all’Editoria e vicepresidente dei senatori di Forza Italia, afferma: "Credo sia oggi doveroso rivolgere un ringraziamento particolare e sentito a tutti i nostri uomini che si sono spesi durante questi lunghi anni in Afghanistan con l’obiettivo di stabilizzare la regione e dare un futuro alla popolazione, adoperandosi con abnegazione e coraggio in un contesto assai complesso". L'esponente dell'esecutivo aggiunge in una nota: "Sono loro, militari, carabinieri, poliziotti, i nostri diplomatici, donne e uomini che si sono distinti sempre, e ancora una volta negli ultimi giorni, per professionalità e competenza, a renderci orgogliosi del nostro Paese. L’Italia tutta deve esser loro riconoscente". (Com)