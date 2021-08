Migranti: Lollobrigida (Fd'I), soluzioni? Dimissioni Lamorgese e blocco navale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, segnala che "il fallimento del ministro Lamorgese sull'emergenza immigrazione non può più essere giustificato. Centinaia di immigrati arrivati a Lampedusa e trasferiti in un hotspot già stracolmo; altri giunti a Messina, di cui alcuni già espulsi dall'Italia - continua il parlamentare in una nota -. Da gennaio ad agosto oltre 35mila arrivi illegali rispetto ai circa 5mila dello stesso periodo del 2019: numeri che certificano l'inadeguatezza di Lamorgese e la sua incapacità nel fermare gli sbarchi. Oltre alle dimissioni del ministro dell'Interno, la soluzione era e resta il blocco navale immediato". (Com)