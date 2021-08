Afghanistan: Carè (Pd), orgoglioso della Difesa italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato del Partito democratico e componente della commissione Difesa, Nicola Carè, si dichiara "orgoglioso della Difesa italiana. Un sentito ringraziamento al ministro Lorenzo Guerini e un plauso alle nostre Forze armate e alla nostra intelligence - continua il parlamentare in una nota - per la competenza, il coraggio, la solidarietà, la serietà e la dedizione nel servire il Paese che hanno onorato. Oggi sono ancora più orgoglioso di essere italiano". L'esponente del Pd aggiunge: "L’Italia, portando in salvo circa 5.000 civili afghani, é stato il primo Paese dell’Unione europea per numero di evacuazioni. Ora dobbiamo procedere con lo stesso impegno per prenderci cura di queste persone e garantirgli un futuro". (Com)