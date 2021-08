Afghanistan: Martina (Fao), siccità minaccia 7 milioni di persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La siccità minaccia almeno 7 milioni di afgani. "Lavoriamo per aiutare almeno 250mila famiglie di agricoltori e allevatori - circa 1,5 milioni di persone - nella prossima stagione del raccolto”. Lo scrive un un post su Facebook Maurizio Martina, vicedirettore generale della Fao. “L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao) - prosegue Martina - ha lanciato un appello per aumentare l'assistenza umanitaria mentre l'Afghanistan continua a essere duramente colpito da una siccità sempre più grave che minaccia i mezzi di sussistenza di oltre 7 milioni di persone che dipendono dall'agricoltura o dal bestiame. Molte di queste persone sono già tra i 14 milioni di persone - un afghano su tre - che soffrono di grave insicurezza alimentare e hanno bisogno di assistenza umanitaria urgente. Come ha affermato il direttore generale della Fao, Qu Dongyu, gli agricoltori e i proprietari di bestiame non devono essere dimenticati nella crisi umanitaria. Il sostegno urgente all'agricoltura ora è la chiave per contrastare l'impatto della siccità e il peggioramento della situazione nelle vaste aree rurali dell'Afghanistan nelle settimane e nei mesi a venire. La combinazione di grave siccità, impatti economici legati al COVID-19 e diffuso sfollamento ha colpito duramente le comunità rurali dell'Afghanistan, in particolare i suoi agricoltori e pastori, che sono la spina dorsale dell'economia del paese. La produzione alimentare e i mezzi di sussistenza agricoli sono posti sotto una pressione estrema”. “La Fao - conclude Martina - punta ad assistere 250 mila famiglie di agricoltori vulnerabili - circa 1,5 milioni di persone - per la prossima stagione invernale del raccolto. La semina inizia alla fine di settembre e termina in ottobre in molte aree. Tuttavia, i finanziamenti attuali consentiranno alla Fao di sostenere solo 110 000 famiglie. Mancano 18 milioni di dollari a sostegno del Piano di risposta alla siccità della Fao in Afghanistan”.(Res)