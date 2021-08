Roma: Raggi, dal 10 settembre torna la "Formula 1 dell'equitazione", evento molto atteso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dal 10 settembre torna a Roma il Longines Global Champions Tour, la 'Formula 1 dell’equitazione', tra le competizioni di settore più importanti al mondo. E’ un evento internazionale attesissimo, che porta in città appassionati e spettatori: per quest’edizione ci siamo impegnati lavorando a tre novità che porteranno benefici a tutto il tessuto economico capitolino, oltre che valore aggiunto alla manifestazione". Lo scrive su Facebook la sindaca uscente del M5s Virginia Raggi. "Innanzitutto, abbiamo fatto sì che la sede prescelta per quest’anno sia il Circo Massimo, come richiesto dagli organizzatori. Uno scenario da sogno per uno degli sport più eleganti in assoluto, che vedrà oltre 200 cavalli in gara - spiega Raggi -. Ancora: per la prima volta, siamo riusciti a raddoppiare la tappa romana, dal 10 al 12 settembre e dal 16 al 18. Questo significa più presenze di qualità, per un periodo più lungo: ne beneficeranno albergatori, ristoratori, negozianti, e in generale tutto l’indotto cittadino dell’accoglienza". (segue) (Rer)