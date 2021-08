Libia: premier Dabaiba parla alla nazione e lancia il "Piano di ritorno alla vita" (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saleh ha parlato anche della presenza in Libia di forze militari straniere, accusando il presidente Mohammed Menfi e il governo di Tripoli di non aver fatto alcunché per favorirne l'uscita. Il ministro della Difesa turco Hulusi Akar, ha ricordato Saleh, ha detto che il loro esercito si trova in Libia in modo legittimo e non può essere considerata una forza straniera occupante. Al riguardo, il presidente del parlamento libico dell’est ha detto che il governo Dabaiba, se volesse, potrebbe tranquillamente congelare il memorandum d’intesa sulla cooperazione militare firmato dal precedente Governo di accordo nazionale con la Turchia. Va ricordato che tale accordo costituisce la base legale per l’intervento armato turco nel conflitto libico del 2019-2020. Saleh non sembra aver fatto alcuna menzione dei mercenari russi del gruppo Wagner alleati dell'autoproclamato Esercito nazionale libico del generale Khalifa Haftar, l'uomo forte della Cirenaica al potere a Bengasi che rifiuta di riconoscere il governo Dabaiba. (Lit)