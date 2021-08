Civitavecchia: "Nastro rosa tour", giro d'Italia a vela che unirà i mari della Penisola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 30 agosto al primo settembre farà tappa a Civitavecchia il primo "Nastro Rosa Tour", spettacolare evento organizzato dalla Marina Militare Italiana per promuovere i propri valori fondativi e celebrare le bellezze dei nostri mari. Un giro d'Italia a vela - patrocinato dal Coni e con il supporto di Federazione italiana vela e Gazzetta dello Sport e ideato da Difesa servizi in partnership con la Ssi events - che unirà simbolicamente tutti i mari della Penisola, dal Tirreno all'Adriatico. Partito da Genova il 26 agosto, dopo Civitavecchia farà tappa a Gaeta, Napoli, Brindisi, Bari, Marina di Ravenna, per concludersi all'Arsenale di Venezia dal 24 al 26 settembre. In ogni tappa si sfideranno team italiani e internazionali nelle tre discipline veliche, Offshore, Inshore e Boards; tutti i dettagli sulle competizioni e sullo spirito del Tour saranno a disposizione del pubblico nel villaggio itinerante, organizzato nei porti che ospitano le tappe nel rispetto delle normative Covid. (segue) (Rer)