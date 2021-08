Civitavecchia: "Nastro rosa tour", giro d'Italia a vela che unirà i mari della Penisola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tappa civitavecchiese avrà la spettacolare presenza in porto della nave scuola Amerigo Vespucci, il meraviglioso veliero della Marina Militare, uno dei più "anziani" al mondo, simbolo delle nostre virtù marinare. Le regate si svolgeranno nelle acque del Porto, mentre gli stand del Nastro Rosa Tour saranno ospitati all'interno del Summer Village. Il Nastro Rosa Tour sostiene attività e progetti benefici ed ecologici, tra cui "Weaving Meadow", una fondazione che ha come obbiettivo la salvaguardia della Posidonia, una pianta acquatica che rappresenta una vera e propria fonte d'ossigeno per il mare. (Rer)