Lombardia: al via il 30 agosto la 6 giorni di enduro, presidente Fermi farà da apripista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi a fare da apripista alla FIM International SIX Days of Enduro, mondiale enduro a squadre giunto quest’anno alla sua 95° edizione e che viene ospitato in Italia, organizzato dal Moto Club Pavia e dal Moto Club Alfieri di Asti. Un grande evento sportivo che interesserà, tra il 30 agosto e il 4 settembre, la Valle Staffora, sulle colline dell'Oltrepo Pavese, e la vicina Val Curone, in provincia di Alessandria. Il Presidente Fermi prenderà il via in sella a una Ktm Corti Moto del Moto Club Broncino. “Per me è un ritorno al passato - racconta Alessandro Fermi - a quando da ragazzo ho corso per diversi anni in sella a un moto di Enduro, anche se il Fermi più bravo e famoso è stato poi mio fratello Riccardo, vincitore di campionati europei e italiani. Fare da apripista a una manifestazione come questa è un grande onore e ringrazio gli organizzatori per avermelo proposto. Il mio obiettivo sarà ovviamente quello di non sfigurare e completare l’intera prova, confidando di non essermi arrugginito troppo in questi ultimi anni. Ma la mia partecipazione vuole essere soprattutto una testimonianza e un messaggio di ringraziamento per gli organizzatori, il presidente Ivan Bidorini in testa, che hanno fortemente voluto e creduto in questa manifestazione, occasione importante per il rilancio turistico dei territori interessati e che pone la Lombardia al centro dei riflettori mondiali”. (segue) (Com)