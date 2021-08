Lombardia: al via il 30 agosto la 6 giorni di enduro, presidente Fermi farà da apripista (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La “Sei giorni” di enduro, vera e propria olimpiade di questa specialità motociclistica, partirà e si concluderà a Rivanazzano. Sono 712 i piloti iscritti, provenienti da 35 nazioni. Oltre a loro, in questi giorni sono presentialtre 5mila persone tra tecnici e collaboratori al seguito dei team. La sede del paddock è sempre a Rivanazzano, dove gli equipaggi hanno cominciato ad arrivare da lunedì. La cerimonia ufficiale di presentazione è prevista domani sabato 28 a Pavia. Le prove si terranno dal 30 agosto al 4 settembre, con un percorso finale sul circuito “Tazio Nuvolari” di Cervesina. Si stima che l’evento possa richiamare circa 25mila spettatori con un indotto previsto quantificato in circa 5 milioni di euro. Lo scorso anno, complice la pandemia, il campionato mondiale non si era tenuto: due anni fa era stato ospitato in Portogallo, l’anno prima in Cile. (Com)