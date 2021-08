Terrorismo: Macron, non abbassare la guardia su Stato islamico, "resta una minaccia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario "non abbassare la guardia” verso i jihadisti del gruppo dello Stato islamico perché rimangono “una minaccia”, soprattutto in Iraq. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, parlando a Baghdad dove si trova per prendere parte al vertice sulla cooperazione e il partenariato alla presenza dei principali attori del Medio Oriente. "Sappiamo tutti che non dobbiamo abbassare la guardia, perché Daesh (acronimo arabo di Stato islamico) resta una minaccia e so che la lotta contro questi gruppi terroristici è una priorità del vostro governo", ha affermato il presidente francese dopo un incontro con il primo ministro iracheno, Moustafa al-Kazimi, a Baghdad. Nella notte anche la Francia ha completato le operazioni di evacuazione del proprio personale e dei collaboratori e profughi afgani da Kabul. In meno di due settimane i militari francesi hanno evacuato circa 3 mila persone, tra cui oltre 2.600 cittadini afgani che si trovano ora sotto la protezione della Francia. (Res)