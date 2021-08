Medio Oriente: premier emiratino Al Maktoum in Iraq per vertice di Baghdad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sceicco Mohammed bin Rashid al Maktoum, vicepresidente, primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e sovrano di Dubai, ha lasciato questa mattina il Paese alla volta dell’Iraq per partecipare alla Conferenza di Baghdad per la cooperazione e il partenariato. Lo riferisce l’agenzia di stampa ufficiale emiratina “Wam”. Il premier è accompagnato da una delegazione di alto livello che comprende lo sceicco Mansour bin Zayed al Nahyan, vice primo ministro e ministro degli affari presidenziali, Mohammed bin Abdullah al Gergawi, ministro degli Affari di governo, Suhail bin Mohammed Faraj Faris al Mazrouei, ministro dell'Energia e delle Infrastrutture, e Anwar bin Mohammed Gargash, consigliere diplomatico della presidenza, Khalifa Saeed Suleiman, presidente del cerimoniale, e Salem Issa Al Qattam, ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti nella Repubblica dell'Iraq. La riunione della capitale irachena dovrebbe riunire i rappresentanti di Arabia Saudita, Giordania, Emirati Arabi Uniti, Iran, Kuwait, Qatar, Turchia, con la partecipazione di Francia e Giappone e degli ambasciatori dei cinque rappresentanti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (inclusi quindi Cina, Russia e Stati Uniti). La lista dei partecipanti non è stata resa nota, ma sono attesi a Baghdad il presidente francese, Emmanuel Macron, il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi e il re Abdullah II di Giordania. All’incontro sono stati invitati anche il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e il re Salman dell’Arabia Saudita, che potrebbero inviare loro rappresentanti. L’Iran dovrebbe essere presente con il nuovo ministro degli Esteri dell’Iran, Hossein Amir-Abdollahian, nonostante il presidente iraniano, Ebrahim Raisi, abbia ricevuto l’invito al vertice all’inizio di agosto. Anche l’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, è stato invitato a partecipare al vertice regionale, ma non è ancora chiaro se vi prenderà parte personalmente.(Res)