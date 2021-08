Afghanistan: fonti Copasir smentiscono disimpegno intelligence italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito a notizie sul presunto disimpegno della nostra intelligence in Afghanistan, fonti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir) riferiscono che "già nella prima audizione del direttore del Dis al Copasir, mercoledì 18 agosto, era stato assicurato che la nostra intelligence avrebbe mantenuto la presenza nel territorio anche per garantire le operazioni necessarie per il piano di evacuazione completato ieri. Ne dava atto proprio il comunicato che il presidente del Copasir, senatore Adolfo Urso, aveva emesso al termine della audizione, evidenziando proprio l’impegno continuativo degli operatori della intelligence nel Paese". Secondo le fonti del Copasir, "questo era stato proprio uno dei punti principali della tempestiva ed esauriente audizione del direttore del Dis, peraltro confermato poi nella successiva riunione del Copasir con il direttore dell’Aise, lunedì 23 agosto". (Rin)