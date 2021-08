Medio Oriente: consultazioni Iran-Siria in vista del vertice di Baghdad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran e la Siria sono in contatto per quanto riguarda la sicurezza e sullo sviluppo sostenibile in Medio Oriente e hanno tenuto consultazioni in vista dell’odierno vertice di Baghdad. Lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, prima di recarsi in Iraq per partecipare al vertice sulla cooperazione e il partenariato regionale. "Ci stiamo consultando con la Siria sul vertice di Baghdad", ha detto Amir-Abdollahian, citato dall’agenzia di stampa governativa siriana “Sana”. Il nuovo capo della diplomazia di Teheran ha sottolineato l'importanza di coinvolgere i Paesi della regione in qualsiasi iniziativa regionale. “Accogliamo con favore qualsiasi iniziativa regionale delle autorità irachene con la partecipazione della popolazione della regione", ha detto Amir-Abdollahian. La riunione della capitale irachena dovrebbe riunire i rappresentanti di Arabia Saudita, Giordania, Emirati, Iran, Kuwait, Qatar, Turchia, con la partecipazione di Francia e Giappone e degli ambasciatori dei cinque rappresentanti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (inclusi quindi Cina, Russia e Stati Uniti). Non è chiaro se saranno presenti anche esponenti della Siria, (Res)