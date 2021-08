Medio Oriente: presidente egiziano Al Sisi giunto in Iraq per vertice Baghdad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi è arrivato oggi in Iraq per partecipare alla conferenza di Baghdad per la cooperazione e il partenariato. Lo ha scritto su Facebook il portavoce della presidenza egiziana Bassam Radi, aggiungendo che la partecipazione di Al Sisi alla conferenza rientra nel quadro della volontà dell'Egitto di sostenere il ritorno dell'Iraq al suo ruolo attivo ed equilibrato a livello regionale. La riunione della capitale irachena dovrebbe riunire i rappresentanti di Arabia Saudita, Giordania, Emirati, Iran, Kuwait, Qatar, Turchia, con la partecipazione di Francia e Giappone e degli ambasciatori dei cinque rappresentanti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (inclusi quindi Cina, Russia e Stati Uniti). Non è chiaro se saranno presenti anche esponenti della Siria. (Cae)