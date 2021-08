Roma: assessora Patrimonio, altri 11 immobili nel progetto "il tuo quartiere ti dà lavoro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In campagna elettorale si fa un gran parlare di periferie, territori abbandonati, come abbandonati sono stati gli immobili pubblici della Capitale. A chi si riempie la bocca di parole ma per anni ha favorito l'abbandono noi rispondiamo coi fatti. Altri 11 immobili di Roma Capitale entrano a far parte del progetto 'Il tuo quartiere ti dà lavoro'". Lo scrive su Facebook Valentina Vivarelli, assessora al Patrimonio e alle Politiche Abitative di Roma Capitale. "In giunta abbiamo approvato la seconda fase del progetto di recupero degli immobili situati in periferia. Dopo i primi 9, dislocati tra Acilia, Ostia e San Basilio, ulteriori 11 immobili recuperati saranno assegnati con un bando ad hoc, a coloro che si impegneranno a creare nuovi posti di lavoro, realizzando attività commerciali, anche ludico-ricreative o nuovi servizi per il quartiere in cui si inseriscono. Non pagheranno nulla per i primi 24 mesi e assumeranno anche persone del territorio". (segue) (Rer)