Roma: assessora Patrimonio, altri 11 immobili nel progetto "il tuo quartiere ti dà lavoro" (2)

- "Sono locali del IV, X e XI Municipio che si trovano prevalentemente ai piani terra di stabili e lungo le quinte stradali, in aree significative dei quartieri di periferia - aggiunge l'assessora Vivarelli -. Sono 20 gli immobili che tornano a disposizione dei cittadini, creando un’occasione di rilancio per le periferie e per chi vi abita. Favorire la nascita di nuove attività vuol dire favorire l’economia locale, creare nuovi posti di lavoro e vincere la rassegnazione al degrado, l'isolamento e la marginalità sociale. Vuol dire aiutare concretamente, fornendo alternative, vuol dire togliere spazi e potere alla criminalità. Gli altri partiti possono riempirsi la bocca di parole, noi rispondiamo restituendo ai cittadini", conclude. (Rer)