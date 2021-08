Kazakhstan: esplosione in sito militare, sale a 13 il bilancio delle vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È salito al 13 il conto dei morti provocati dall’esplosione di un deposito di munizioni all’interno di un sito militare nel sud del Kazakhstan. Lo ha reso noto il servizio stampa del ministero delle Emergenze di Nur-Sultan in una nota, precisando che le autorità sono ancora alla ricerca di altri tre dispersi. Il numero dei feriti è invece di 98, 50 dei quali tra il personale dello stesso ministero delle Emergenze. L’esplosione è stata provocata da un incendio scoppiato, per ragioni ancora da accertare, in un avamposto militare del distretto di Bayzak, nella regione di Zhambyl, lo scorso 26 agosto. Il governo ha avviato un’inchiesta e ha organizzato l’evacuazione dei residenti dell’area. Il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, ha dichiarato il 29 agosto giornata di lutto nazionale.(Res)