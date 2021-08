Scuola: Zannola-Di Matteo-Brancato (Pd), a rischio trasporto per alunni disabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono circa 200 le famiglie dei dipendenti che lavorano per la Tundo nel nostro territorio - aggiunge Leonardo Di Matteo, della segreteria Pd di Roma e candidato al Municipio X - autisti che vedono in costante precarietà il loro lavoro e che, nonostante questo, a tutt'oggi hanno portato avanti il loro impegno garantendo la continuità del servizio. Si tratta di un grave danno soprattutto per l'utenza - conclude Adalgisa Brancato, candidata del PD al X Municipio - ai danni di tanti genitori lavoratori che si affidano a questo servizio e che vedono periodicamente vanificata la loro fiducia". (Com)