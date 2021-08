Cina-Usa: origine Covid, Pechino nega di aver intralciato inchiesta internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina si oppone “fermamente” all’accusa di aver ostruito le indagini internazionali sull’origine del coronavirus, come asserito nel rapporto pubblicato ieri dalla comunità d’intelligence degli Stati Uniti. Lo si legge in una nota pubblicata dall’ambasciata della Repubblica popolare a Washington, che nega anche l’accusa secondo cui Pechino si sarebbe rifiutata di condividere informazioni e avrebbe puntato il dito contro altri Paesi. La scorsa primavera il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, aveva chiesto alle sue agenzie d’intelligence di preparare entro 90 giorni un rapporto sulle origini del Covid e, in particolare, che la pandemia possa essere nata con una “fuga da laboratorio” avvenuta all’interno dell’Istituto di virologia di Wuhan, in Cina. (segue) (Nys)