Cina-Usa: origine Covid, Pechino nega di aver intralciato inchiesta internazionale (2)

- Il sommario declassificato del rapporto è stato presentato ieri, ma non contiene conclusioni definitive sull’ipotesi. L’intelligence, tuttavia, conferma quanto asserito in più circostanze dall’amministrazione Biden, ovvero che la Cina ha ostacolato le indagini condotte dagli esperti dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) lo scorso autunno. Secondo l’ambasciata cinese a Washington, il rapporto dell’intelligence è “una manipolazione” che non ha “basi scientifiche, né alcuna credibilità”: “Il tracciamento dell’origine del virus è una questione scientifica complessa che dovrebbe essere lasciata agli scienziati”. La sede diplomatica della Repubblica popolare ricorda anche “i capolavori” dell’intelligence Usa citando le armi di distruzione di massa in possesso dell’Iraq e i “video contraffatti” sugli attacchi chimici in Siria. (segue) (Nys)