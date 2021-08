Cina-Usa: origine Covid, Pechino nega di aver intralciato inchiesta internazionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la Cina, “l’accusa di mancanza di trasparenza da parte di Pechino è solo una scusa per consentire agli Stati Uniti di condurre una campagna di politicizzazione e stigmatizzazione”. “La Cina ha avuto un approccio aperto, trasparente e responsabile sin dallo scoppio della pandemia e ha pubblicato tutte le informazioni, condiviso il sequenziamento del genoma del virus, cooperato a livello internazionale per combattere la malattia, facendo tutto nel più breve tempo possibile”, si legge ancora nel comunicato. “Siamo stati i primi a cooperare con l’Oms sull’origine del virus, abbiamo invitato gli esperti dell’agenzia a condurre due volte indagini in Cina. Hanno visitato ogni sito sulla loro lista, hanno parlato con chiunque volessero e hanno ricevuto tutti i dati che chiedevano”, conclude l’ambasciata. (Nys)