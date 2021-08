Afghanistan: Johansson (Ue), Stati membri facciano presto per accogliere 30 mila rifugiati in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È auspicabile che l'Unione europea prenda al più presto la decisione di ospitare 30 mila rifugiati provenienti dall'Afghanistan. Lo ha detto la commissaria europea per gli Affari interni, Ylva Johansson, in una intervista alla rivista tedesca "Der Spiegel". "Entro il 15 settembre, gli Stati membri dell'Ue devono spiegare quante persone vogliono accettare. Spero che saremo d'accordo sul numero totale di circa 30 mila (rifugiati). Vedremo quanti afgani saranno tra loro", ha dichiarato Johansson. La commissaria europea ha sottolineato che l'Unione ha messo in campo il "più grande programma di accoglienza" a livello mondiale dal momento che dovrebbe ospitare fino a 30 mila rifugiati, mentre altri Paesi come Canada e Regno Unito garantiranno ciascuno 20 mila persone. "Non dobbiamo aspettare che le persone arrivino al confini esterni dell'Ue", ha proseguito Johansson sottolineando la necessità di avviare un dialogo politico con i talebani per la gestione dei flussi migratori. (Geb)