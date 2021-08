© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Aquila Omnia è stata la prima missione d’Europa. Come nel 1979 con i 'boat people' del Vietnam (e come in molte altre occasioni), l’Italia attraverso la Difesa ha dato dimostrazione di solidarietà, efficienza e coraggio. Al ministro Lorenzo Guerini un grazie, da estendere a tutti". Lo scrive su Twitter il deputato del Partito democratico, Enrico Borghi. (Rin)