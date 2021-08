Afghanistan: Di Maio, obiettivo G20 straordinario è linea condivisa su futuro governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’obiettivo della riunione straordinaria del G20 che sta organizzando l’Italia è "arrivare almeno sulle questioni più importanti a una linea condivisa nei confronti dell’Afghanistan, del popolo afgano e del futuro governo afgano". Lo ha detto oggi il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in una dichiarazione all’aeroporto di Fiumicino dove ha accolto l’ultimo C-130J dell’Aeronautica militare italiana con a bordo l’ultimo gruppo di cittadini afgani, i Carabinieri del Tuscania, il console italiano facente funzione a Kabul, Tommaso Claudi, e l’Alto rappresentante civile della Nato in Afghanistan, Stefano Pontecorvo. “C’è una grande preoccupazione per le minacce terroristiche”, ha detto Di Maio in riferimento al rapido deterioramento della situazione nel Paese asiatico. “E’ per questo che nei prossimi giorni avremo un'altra riunione con i nostri alleati per organizzare le prossime iniziative”, ha aggiunto il titolare della Farnesina. “Come sapete, l’Italia sta lavorando a un G20 straordinario sull’Afghanistan. In queste ore io, ma soprattutto il presidente (Mario) Draghi, stiamo avendo interlocuzioni con gli altri Paesi che fanno parte di questo formato”, ha confermato il capo della diplomazia italiana.(Res)