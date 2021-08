Cina-Usa: due navi militari statunitensi nello Stretto di Taiwan, l'ira di Pechino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notizia è stata confermata dalla Settima flotta della Marina Usa, di base in Giappone. “Il legittimo transito delle navi attraverso lo Stretto di Taiwan dimostra l’impegno degli Stati Uniti per un Indo-Pacifico libero e aperto”, si legge nella nota. Taiwan, de facto indipendente dal 1959, è considerata dalla Cina parte inalienabile del proprio territorio. Gli Stati Uniti non hanno formali relazioni diplomatiche con Taipei, ma hanno rafforzato e intensificato i contatti negli ultimi mesi e temono che Pechino possa lanciare un attacco militare per riprendere il controllo dell’isola entro la fine del decennio. (Cip)