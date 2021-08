Vaccino: 76.789.857 le dosi somministrate, 37.238.646 gli immunizzati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 76.789.857 le dosi vaccinali contro il Covid-19 somministrate finora in Italia, l'89,2 per cento di quelle consegnate, pari a 86.125.872, di cui 60.650.605 di Pfizer/BioNTech, 11.482.975 di Moderna, 12.033.586 di Vaxzevria (AstraZeneca), 1.958.706 di Janssen. E' quanto riporta il bollettino, aggiornato alle 06:08 di questa mattina, a cura della presidenza del Consiglio dei ministri, del ministero della Salute e della struttura del commissario straordinario per l'emergenza Covid-19. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale ammontano a 37.238.646, pari al 68,95 per cento della popolazione over 12. (Rin)