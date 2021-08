Russia-Armenia: colloquio telefonico tra Putin e Pashinyan su Nagorno-Karabakh (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa russo si è detto pronto nei giorni scorsi a continuare ad aiutare l'Armenia nella modernizzazione e riforma delle Forze armate. "Attribuiamo grande importanza allo sviluppo della nostra cooperazione in campo militare, sia in formato bilaterale che all'interno dell’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto). Allo stesso tempo, siamo pronti a continuare a fornire assistenza nell'attuazione del programma di riforma delle Forze armate di Armenia. Non è un compito facile, ma penso che con la vostra esperienza sarà un obiettivo a portata di mano", ha detto il ministro della Difesa russo, Sergej Shoigu, accogliendo l’omologo armeno, Arshak Karapetyan, a Mosca lo scorso 11 agosto. Il ministro russo ha ricordato che l’Armenia ospita la 102ma base militare russa – struttura che funge da garante della sicurezza nella regione - e ha definito l'Armenia "alleato della Russia e partner chiave nel Caucaso". "Siamo estremamente interessati a mantenere la stabilità in questa regione", ha aggiunto il ministro russo. (segue) (Rum)