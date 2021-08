Russia-Armenia: colloquio telefonico tra Putin e Pashinyan su Nagorno-Karabakh (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Karapetyan ha espresso gratitudine a Shoigu per la sua disponibilità ad aiutare a ripristinare la capacità di combattimento, equipaggiare e addestrare le Forze armate armene. Il ministro ha sottolineato che la sua prima visita all'estero da quando ha assunto l’incarico di ministro della Difesa è stata effettuata in Russia, un alleato strategico dell'Armenia. "La Russia è l'unico Stato che fornisce un’assistenza in termini di sicurezza davvero tangibile per il popolo armeno e oggi si occupa di questioni di sicurezza non solo nel Nagorno-Karabakh, ma anche direttamente ai confini dell'Armenia. Siamo pronti per una cooperazione molto stretta ed efficace, " ha detto il ministro Karapetyan. (Rum)