Iraq: oggi a Baghdad il vertice sulla cooperazione e il partenariato (2)

- La lista dei partecipanti non è stata resa nota, ma sono attesi a Baghdad il presidente francese, Emmanuel Macron, il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi e il re Abdullah II di Giordania. L'agenda del titolare dell’Eliseo prevede anche delle visite nelle città irachene del nord di Erbil, capoluogo della regione autonoma del Kurdistan iracheno, e Mosul, ex roccaforte del sedicente Stato islamico. L'ultima visita di Macron in Iraq si era svolta nel mese di settembre dello scorso anno. All'incontro sono stati invitati anche il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e il re Salman dell'Arabia Saudita, che potrebbero inviare loro rappresentanti. L’Iran dovrebbe essere presente con il nuovo ministro degli Esteri dell’Iran, Hossein Amir-Abdollahian, nonostante il presidente iraniano, Ebrahim Raisi, abbia ricevuto l’invito al vertice all’inizio di agosto. Anche l’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, è stato invitato a partecipare al vertice regionale, ma non è ancora chiaro se vi prenderà parte personalmente. Non è certo nemmeno se ci saranno anche rappresentanti della Siria e degli Emirati Arabi Uniti. (segue) (Res)