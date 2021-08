Iraq: oggi a Baghdad il vertice sulla cooperazione e il partenariato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il quotidiano “Gulf News”, edito a Dubai, l'incontro di oggi cercherà di dare all'Iraq un "ruolo unificatore" per affrontare le crisi che scuotono la regione. Dallo scorso aprile, Baghdad ha negoziato trattative dirette tra i pesi massimi regionali, Riad e Teheran, per ricucire i legami interrotti nel 2016. Il nuovo presidente iraniano Raisi, insediatosi a inizio mese, ha detto che non vi è "alcun ostacolo" alla ripresa dei rapporti con l’Arabia Saudita, spiegando che il miglioramento delle relazioni con i Paesi regionali sarà una delle sue priorità. Numerosi sono i temi in agenda del vertice odierno: dalla guerra in Yemen, al collasso economico del Libano, dalla idrica regionale fino a un possibile riavvicinamento saudita e iraniano. (segue) (Res)