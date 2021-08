Iraq: oggi a Baghdad il vertice sulla cooperazione e il partenariato (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fonti diplomatiche francesi citate dall’emittente televisiva qatariota “Al Jazeera” riferiscono che Macron e Kadhimi intendono ridurre la tensione regionale promuovendo il dialogo, anche sulla sicurezza. "L'obiettivo è iniziare qualcosa qui che sarà continuato dopo questa conferenza", ha detto la fonte. I rapporti tra l'Arabia Saudita e l'Iran - rivali di lunga data per il dominio regionale - sono peggiorati dopo un attacco del 2019 agli impianti petroliferi sauditi che per un breve periodo ha dimezzato la produzione petrolifera del Regno. I due Paesi sono schierati con le forze rivali che combattono la guerra in Yemen e hanno interrotto le loro relazioni nel 2016 – sebbene Riad e Teheran abbiano ripreso colloqui diretti in Iraq nell'aprile di quest'anno. (segue) (Res)