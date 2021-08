Iraq: oggi a Baghdad il vertice sulla cooperazione e il partenariato (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riad, temendo che la ripresa dei colloqui tra Washington e Teheran sul programma nucleare iraniano possa portare a un allentamento delle sanzioni statunitensi contro la Repubblica islamica, vede il vertice di Baghdad come un modo per contenere le tensioni, senza abbandonare le sue preoccupazioni sulla sicurezza per gli attacchi attribuiti all'Iran e ai suoi alleati. "Anche se riunissimo i ministri degli Esteri a un tavolo, questo potrebbe essere considerato un passo avanti per porre fine alle tensioni tra iraniani e arabi del Golfo", ha detto ad “Al Jazeera” un funzionario vicino al premier Al Kadhimi. Un politico vicino al primo ministro ha affermato che l'Iraq ha ricevuto "segnali positivi" da Teheran e dagli Stati del Golfo che sono pronti per discussioni più dirette. "La prospettiva di un conflitto regionale, insieme alla percezione di Washington come inaffidabile, (...) ha spinto i sauditi e gli Emirati a perseguire una riduzione dell'escalation bilaterale, tattica e limitata con Teheran", ha affermato il think-tank dell'International Crisis Group in un recente rapporto. (Res)