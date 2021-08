Lavoro: Uliano (Fim Cisl), da Stellantis inaccettabile silenzio su somministrati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uliano prosegue: "E' per noi inaccettabile il silenzio sugli oltre 705 somministrati che getta ombre rispetto al futuro dello stabilimento. Ora il tempo è scaduto, nella prossima settimana la Rsa deciderà le modalità di effettuazione dello sciopero, il nostro obiettivo è definire un percorso per trasformare in dipendenti i lavoratori in somministrazione a tempo indeterminato, avere garanzie sulle proroghe di quelli a tempo determinato e la costituzione di un diritto di precedenza per futuri ingressi ai 133 somministrati che nei mesi scorsi non sono stati confermati. Queste sono le condizioni che poi garantiscono anche le future prospettive dello stabilimento, la sua capacità produttiva, anche rispetto alla competizione con lo stabilimento polacco. Legaranzie e le certezze dovranno avere un seguito anche nei tavoli nazionali - conclude la nota -, a partire da quello con il ministero dello Sviluppo economico". (Com)