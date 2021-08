Afghanistan: Siclari (FI), solidarietà a Mulè per bieco attacco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il senatore e capogruppo di Forza Italia in commissione Salute a palazzo Madama, Marco Siclari, "l'attacco subito da Giorgio Mulè da parte di un'autorevole testata giornalistica e di un conosciuto giornalista come Massimo Fini non ha precedenti per violenza, odio, cattivo gusto ed istigazione all'odio. Per bieche esigenze politiche non può essere attaccato un sottosegretario". Il parlamentare aggiunge, in una nota, che "la demonizzazione dell'avversario politico, figlia una deleteria sottocultura di sinistra, porta a perdere ogni forma di controllo facendo degenerare la libertà di stampa". (Com)