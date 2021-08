Libia: presidente parlamento Saleh, ritardo approvazione bilancio colpa del premier Dabaiba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del parlamento libico, Aguila Saleh, si è impegnato personalmente a tenere le elezioni in tempo nella data prefissata 24 dicembre, accusando il primo ministro del Governo di unità nazionale, Abdulhamid Dabaiba, di essere il principale responsabile del ritardo nell’approvazione del bilancio generale dello Stato per l’anno 2021. In un’intervista all’emittente televisiva egiziana “Al Ghad”, di proprietà del leader palestinese Mohammed Dahlan, il leader politico della Libia orientale ha assicurato che la Camera dei rappresentanti ha completato la legge sull'elezione del presidente della Repubblica che sarà presto pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Allo stato attuale, tuttavia, è ancora incerto se le elezioni si terranno entro il termine previsto e se si voterà solo per il parlamento o anche per il capo dello Stato. “Non c'è soluzione in Libia all’infuori delle elezioni del 24 dicembre. Dopo il loro completamento, la situazione cambierà in meglio”, ha detto Saleh. (segue) (Lit)