Libia: presidente parlamento Saleh, ritardo approvazione bilancio colpa del premier Dabaiba (2)

- Il presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk, nell’est della Libia, non ha escluso una candidatura di Saif al Islam, figlio del defunto leader libico Muammar Gheddafi, alle prossime elezioni. Secondo Saleh, infatti, le elezioni non sono precluse a nessuno, a patto che siano soddisfatte tutte le condizioni necessarie. Saif al Islam ha recentemente manifestato, attraverso un’intervista concessa al “New York Times” lo scorso maggio ma pubblicata a luglio, l’intenzione di candidarsi alle elezioni, eventualità che ha suscitato la vibrante reazioni delle milizie rivoluzionarie di Tripoli e di Misurata. Quanto al bilancio generale dello Stato per l’anno 2021, ancora in attesa del via libera del palamento, Saleh ha utilizzato parole dure contro il capo del governo ad interim: “Dabaiba chiede ogni volta di rinviare l'esame del bilancio. L'ultima richiesta di rinvio è arrivata due settimane fa. Finora ha speso circa 50 miliardi di dinari (circa 9 miliardi di euro) e non ha problema finanziari”. (segue) (Lit)