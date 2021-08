Covid: De Petris (Leu), molte persone che ne avrebbero diritto sono prive di certificato verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capogruppo di Liberi e uguali al Senato, Loredana De Petris, annuncia: "Presenteremo subito un'interrogazione urgente rivolta al ministro della Salute sui numerosi casi di persone che, pur avendone diritto, sono rimaste senza Green pass. Le proteste sono infatti molto numerose - continua la parlamentare in una nota -, in particolare tra chi avrebbe dovuto ricevere il Green pass in quanto guarito dal Covid e poi vaccinato con una sola dose in base alle disposizioni dello stesso ministero. Forse per una disfunzione del sistema, però, in questi casi spesso il Green pass non viene generato e le persone sono costrette a una via crucis burocratica che peraltro non risolve quasi mai il problema". L'esponente di Leu aggiunge: "La situazione è particolarmente grave per quanto riguarda i lavoratori della scuola, i docenti e i supplenti che rischiano di dover pagare di tasca loro tre tamponi ogni settimana o persino il rifiuto dell'assegnazione della supplenza. E' evidente - conclude De Petris - che questo non può essere accettato e che il ministero deve muoversi subito per risolvere il problema prima della riapertura delle scuole". (Com)