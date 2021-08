Lavoro: Abi, nell'anno del Covid 3.200 giovani in banca con il Fondo occupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piena operatività, anche nell'anno segnato dall'emergenza sanitaria, dell'attività del Fondo per l'occupazione (Foc): tra maggio 2020 e giugno 2021 sono state oltre 3.200 le domande di assunzioni/stabilizzazioni a tempo indeterminato nel settore bancario approvate dal Comitato di gestione del Foc e finanziate dal Fondo per circa 29 milioni di euro senza alcun onere per i conti pubblici. E' quanto si legge in una nota dell'Associazione bancaria italiana (Abi). Ciò conferma l'opportunità della scelta di Abi e sindacati di settore (Fabi, Fisac-Cgil, First-Cisl, Uilca, Unisin), effettuata con l'accordo 19 dicembre 2019 di rinnovo del contratto nazionale di categoria, di prorogare l'operatività del F.O.C. sino al 31 dicembre 2022. Nel complesso - continua la nota - dalla sua istituzione nel 2012 ad oggi, il F.O.C. ha finanziato, tra assunzioni e stabilizzazioni, oltre 28.000 mila domande, presentate da 275 imprese del settore, per un impegno di spesa di oltre 224 milioni di euro. Il 56 per cento del totale delle assunzioni ha riguardato il personale femminile e il 44 per cento gli uomini. Abi evidenzia anche i positivi risultati raggiunti con le nuove prestazioni introdotte con l'Accordo di settore del 2018, anch'esse confermate sino al 31 dicembre 2022. (segue) (Com)