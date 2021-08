Lavoro: Abi, nell'anno del Covid 3.200 giovani in banca con il Fondo occupazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base alle domande ricevute - prosegue la nota dell'Abi - sono stati approvati i seguenti impegni di spesa:1,5 milioni di euro per premi all'assunzione di lavoratori destinatari della prestazione emergenziale del Fondo di solidarietà; 3,5 milioni di euro come sostegno al reddito al termine del periodo di percezione delle prestazioni della sezione emergenziale del Fondo di solidarietà; 2,4 milioni di euro per formazione in caso di riconversione e riqualificazione professionale; 2,1 milioni di euro per favorire l'attuazione di Percorsi per le competenze trasversali e per l'Orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) da parte delle imprese bancarie. Risultati che testimoniano pienamente l'efficacia e valenza sociale dello "strumento" bilaterale per le politiche attive di settore, istituito da Abi e sindacati bancari con il contratto collettivo nazionale del 2012, e che assumono particolare rilevo nel complesso scenario emergenziale. (Com)