Brasile: indigeni protestano davanti al Planalto contro la legge del 'limite temporale' (5)

- Questo è il terzo caso che la Corte penale internazionale ha ricevuto contro Bolsonaro a causa della situazione dei popoli indigeni. Affinché venga aperta un'indagine formale, l'ufficio del procuratore deve confermare di avere mandato (giurisdizione) e stabilire la denuncia sia sufficientemente forte da giustificare l'indagine. La denuncia aumenta la pressione internazionale contro il governo brasiliano e in particolare contro l'atteggiamento e le politiche sostenute del presidente in materia di ambiente, pandemia e diritti umani, ritenute inaccettabili da molti osservatori nazionali e internazionali. I rappresentanti delle popolazioni indigene hanno questa volta presentato al Tpi un documento che riporta specificamente la ruolo del presidente nella "distruzione intenzionale, in tutto o in parte, dei popoli indigeni in Brasile, mediante l'imposizione di gravi offese all'integrità fisica e mentale e la sottomissione intenzionale a condizioni di vita tali da comportare la loro distruzione fisica o biologica", riprendendo in questo caso l'articolo dello Statuto di Roma che identifica il crimine di genocidio. (segue) (Brb)