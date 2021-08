Usa: Texas, Camera approva legge elettorale che “restringe” diritto di voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti del Texas ha approvato un'ampia modifica della legge elettorale, dopo mesi di scontro con i democratici dello Stato che hanno tentato di bloccare la legislazione, considerata restrittiva del diritto di voto. Lo scrive il quotidiano “The Hill”. La legge, passata con 80 voti favorevoli e 41 contrari, introduce limiti alle ore disponibili per il voto anticipato e nuovi requisiti di identificazione degli elettori per il voto via posta. Tra le modifiche incluse nella legislazione ci sono anche divieti verso alcune pratiche elettorali come il voto drive-thru (grazie al quale i cittadini esprimono il loro voto restando seduti nelle proprie automobili). Il disegno di legge darebbe anche ulteriori poteri agli osservatori elettorali legati ai partiti e creerebbe sanzioni più severe per le frodi elettorali. Democratici e attivisti per il diritto al voto affermano che le nuove restrizioni potrebbero avere un impatto sproporzionato sugli elettori afroamericani e renderebbero loro più difficile esprimere il proprio voto. La legge approvata in Texas si inserisce nel contesto di una serie di iniziative analoghe portate avanti in altri Stati a guida repubblicana, sulla scia delle accuse di brogli mosse dall’ex presidente Donald Trump in occasione dell’ultima tornata elettorale.(Nys)